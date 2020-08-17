Мэр Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины

В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил на строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого, главного Флага Украины.

Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев — Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, — отметил мэр. — Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства".

Кличко отметил, что сводят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.

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