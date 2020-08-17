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17 августа 2020, понедельник, 14:11 1053
Общество 2020-08-17T14:12:33+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины

Мэр Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, День независимости, КГГА, флагшток, Меценатство

В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил на строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого, главного Флага Украины.

Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев — Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, отметил мэр. Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства".

Кличко отметил, что сводят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко День независимости КГГА флагшток Меценатство

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