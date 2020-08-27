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27 августа 2020, четверг, 13:56 3479
Политика 2020-08-27T13:56:01+03:00
Українські Новини
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад

Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад

Александр Савич
Киев, флагшток, Флаг Украины, День флага Украины
Самый большой флаг Украины в Киеве сняли из-за того, что он порвался. Фото: Вести
Самый большой флаг Украины в Киеве сняли из-за того, что он порвался. Фото: Вести

Самый большой флаг Украины, который подняли 22 августа в Киеве, порвался. Об этом сообщают Вести.

Сегодня, 27 августа, в Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины.

Коммунальщики не знают, почему флаг порвался: то ли от ветра, то ли из-за плохого качества материала.

В запасе у коммунальщиков есть еще 5 флагов, которые шились для самого высокого флагштока в Украине. Они изготовлены из разных материалов.

"Также сотрудники коммунальной службы сказали, что обязательно заменят флаг, но сначала попробуют поднять тот, что есть сейчас", – сообщают Вести.

Как сообщали Українські новини, флагшток для самого большого флага Украины высотой 90 метров и весит 32 тонны.

Также Кличко пытался протянуть через правительство проект флагштока за 47,5 млн грн еще в декабре 2018 года.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко посещал строительную площадку, где устанавливали флагшток для самого главного флага Украины, и показывал, как его будут устанавливать.

Также мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага.

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