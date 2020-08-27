Не впав, а перевіряли. Кличко розповів, що трапилося з найбільшим прапором

Після повідомлень про те, що найбільший в Україні прапор був пошкоджений вітром і порвався, мер Києва Віталій Кличко пояснив, що державний стяг спустили комунальні служби, щоб перевірити його стан, і такі перевірки будуть регулярно.

Про це градоначальник розповів на своїй сторінці у Facebook. Віталій Кличко написав, що прапор не зіпсувався під дією вітру і його не змінювали на новий. А на флагштоку проводилися технічні роботи.

"Для належної експлуатації повинні регулярно проводитись регламентні роботи - для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока", - пояснив Віталій Клічко.

Мер столиці резюмував, що прапор цілий, а сам флагшток у відмінному стані.

Як повідомляли Українські новини, флагшток для найбільшого прапора України висотою 90 метрів і важить 32 тонни.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко відвідував будівельний майданчик, де встановлювали флагшток для найголовнішого прапора України, і показував, як його будуть устанавлювати.

У Києві на Печерську закінчили будувати найбільший у країні флагшток.

Найбільший прапор на найвищому флагштоку підняли напередодні Дня Державного Прапора.

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