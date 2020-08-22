В Киеве мэр Кличко поднял самый большой флаг Украины

В Киеве, накануне Дня государственного флага Украины мэр Кличко поднял главный флаг страны. Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спорстмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства ", - сказал Кличко.

Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Он отметил, что сегодня украинский флаг - это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И отметил, что на печерских холмах, на церемонии открытия крупнейшего украинского флага присутствуют люди, которые знают цену национальному флагу и которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, бестрашно вступали в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле", - сказал мэр.

Он отметил, что победный сине-желтый флаг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены борются за золото на мировых соревнованиях. И когда украинские исполнители покоряют Евровидение. Украинский флаг можно увидеть в самых отдаленных уголках мира, где живут украинцы. С ними всегда символ и частичка их страны.

"Каждый раз, когда я выходил на ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа, ведь я был и есть частью, представителем своей страны - под ее флагом", - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, из таких флагов - небольших и больших, с каждой маленькой победы каждого украинца, соткан большой флаг Украины и большая общая победа. "Главный флаг, который мы поднимаем сегодня, будет напоминать об этом всегда!" - отметил Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия крупнейшего государственного флага на флагшток исполнила известная украинская крымско-татарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов.

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