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27 августа 2020, четверг, 18:03 89
Общество 2020-08-27T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Киевскому террористу" назначили психологическую экспертизу

"Киевскому террористу" назначили психологическую экспертизу

Кира Молчанова
Киев, захват заложников, Бизнес-центр Леонардо, БЦ Леонардо, Сухроб Каримов
Бизнес-центр
Бизнес-центр "Леонардо" Фото: meget.kiev.ua

Угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Назначили судебно-психиатрическую экспертизу", - сказала она.

Максимец не уточнила, когда именно назначена экспертиза.

На данный момент ее результатов пока нет.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

До этого Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

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