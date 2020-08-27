"Киевскому террористу" назначили психологическую экспертизу

Угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. "Назначили судебно-психиатрическую экспертизу", - сказала она. Максимец не уточнила, когда именно назначена экспертиза. На данный момент ее результатов пока нет. Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей. До этого Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт". Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.