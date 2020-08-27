В первый месяц школы общение детей с бабушками и дедушками нужно ограничить, - вирусолог

Вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рекомендует избегать контактов детей с людьми пожилого возраста во время первого месяца обучения в школе из-за угрозы заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Единственная рекомендация, которую я дам - это в первый месяц школы избегать контактов детей с дедушками и бабушками", - сказал он.

Донской подчеркнул, что кроме создания безопасной среды для групп риска, специфические "родительские" рекомендации отсутствуют, поскольку на данный момент решений лучше чем масочный режим и использование масок нет.

"То что дети будут друг другу передавать эту инфекцию и болеть - это факт, но возможно это будет не такая трагедия, если они не будут контактировать со своими бабушками и дедушками и просто переболеют, и таким образом сформируют защитный барьер", - добавил он.

Он заявил, что первые недели дети в школах будут передавать заболевание с большой интенсивностью.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Также в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

Кроме того, в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.

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