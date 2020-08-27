В Киеве вдвое увеличилась заболеваемость COVID-19 за сутки. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 26 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 220 человек до 12 468, умерших - на 4 до 178.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 до 15 лет.

Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали рекордные 63 человека, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 68 человек.

В общем коронавирус преодолели 3 975 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 35, в Деснянском - 30, в Подольском - 27.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: Facebook/Кличко - мэр

Как сообщали Українськi Новини, количество проведенных за сутки тестов на коронавирус увеличилось на треть.

Тем временем заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд.

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