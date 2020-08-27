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27 серпня 2020, четвер, 16:28 7
Суспільство 2020-08-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
У перший місяць школи спілкування дітей з бабусями і дідусями потрібно обмежити, - вірусолог

У перший місяць школи спілкування дітей з бабусями і дідусями потрібно обмежити, - вірусолог

Ольга Фандорина
школярі, Поради лікарів, Коронавірус
Навчальний рік. Фото: Pixabay
Навчальний рік. Фото: Pixabay

Дітям варто уникати контактів з людьми похилого віку під час першого місяця навчання в школі через загрозу зараження коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський повідомив Українським Новинам.

"Єдина рекомендація, яку я дам - ​​це в перший місяць школи уникати контактів дітей з дідусями і бабусями", - сказав він.

Донський наголосив, що крім створення безпечного середовища для груп ризику, специфічні "батьківські" рекомендації відсутні, оскільки наразі рішень краще ніж масковий режим і використання масок немає.

"Те що діти будуть один одному передавати цю інфекцію і хворіти - це факт, але можливо це буде не така трагедія, якщо вони не будуть контактувати зі своїми бабусями і дідусями і просто перехворіють, і таким чином сформують захисний бар'єр", - додав він.

Він заявив, що перші тижні діти в школах будуть передавати захворювання з великою інтенсивністю.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській міській державній адміністрації заявили, що  якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.

Також  в МОЗ назвали обов'язкові  вимоги до навчального процесу з 1 вересня. 

Крім того, в МОН розповіли,  хто повинен забезпечити школи масками  і антисептиками. 

Раніше Українські Новини писали, як і за яких умов почнуть навчання в Україні

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