У перший місяць школи спілкування дітей з бабусями і дідусями потрібно обмежити, - вірусолог

Дітям варто уникати контактів з людьми похилого віку під час першого місяця навчання в школі через загрозу зараження коронавірусною інфекцією Covid-19. Про це вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський повідомив Українським Новинам. "Єдина рекомендація, яку я дам - це в перший місяць школи уникати контактів дітей з дідусями і бабусями", - сказав він. Донський наголосив, що крім створення безпечного середовища для груп ризику, специфічні "батьківські" рекомендації відсутні, оскільки наразі рішень краще ніж масковий режим і використання масок немає. "Те що діти будуть один одному передавати цю інфекцію і хворіти - це факт, але можливо це буде не така трагедія, якщо вони не будуть контактувати зі своїми бабусями і дідусями і просто перехворіють, і таким чином сформують захисний бар'єр", - додав він. Він заявив, що перші тижні діти в школах будуть передавати захворювання з великою інтенсивністю. Як повідомляли Українські Новини, у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити. Також в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня. Крім того, в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками. Раніше Українські Новини писали, як і за яких умов почнуть навчання в Україні .