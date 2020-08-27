На границе с Беларусью работают 7 пунктов пропуска: остальные закрыты на карантин

Государственная пограничная служба заявляет, что на украинско-белорусской границе, чтоб проехать через которую украинцам понадобиться загранпаспорт, действует 7 пунктов пропуска.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На границе (Украины и Беларуси) работают 7 пунктов пропуска", - сказал он.

По его словам, при этом еще ряд пунктов пропуска на этой границе закрыт с момента карантинных ограничений.

Также он сообщил, что белорусы ежедневно въезжают в Украину через открытые пункты пропуска, а также через пункты пропуска сопредельных государств, впрочем как и украинцы в Беларусь.

Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз.

Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

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