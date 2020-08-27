подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • На границе с Беларусью работают 7 пунктов пропуска: остальные закрыты на карантин
27 августа 2020, четверг, 15:26 300
Политика 2020-08-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
На границе с Беларусью работают 7 пунктов пропуска: остальные закрыты на карантин

На границе с Беларусью работают 7 пунктов пропуска: остальные закрыты на карантин

Ольга Фандорина
Беларусь, Пункты пропуска, граница Украины, Украино-белорусские отношения
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru

Государственная пограничная служба заявляет, что на украинско-белорусской границе, чтоб проехать через которую украинцам понадобиться загранпаспорт, действует 7 пунктов пропуска.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На границе (Украины и Беларуси) работают 7 пунктов пропуска", - сказал он.

По его словам, при этом еще ряд пунктов пропуска на этой границе закрыт с момента карантинных ограничений.

Также он сообщил, что белорусы ежедневно въезжают в Украину через открытые пункты пропуска, а также через пункты пропуска сопредельных государств, впрочем как и украинцы в Беларусь.

Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз.

Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Больше новостей о: Беларусь Пункты пропуска граница Украины Украино-белорусские отношения

Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гр...
Страны-соседи Украины: кого и как пропускают на гр...
Зеленский с Лукашенко замахнулись на совместное пр...
Боевики прекратили блокировать пункты пропуска "Ма...
Первый звонок состоится 1 сентября в киевских школах, - КГГА
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой
Новости
Гривна укрепилась. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня 16:48
Фильм
На фильм "Схидняк" в День Независимости в 2 городах Днепропетровской области никто не пришел 16:38 Фото
В первый месяц школы общение детей с бабушками и дедушками нужно ограничить, - вирусолог 16:28
Зеленский назначил кировоградским губернатором замдиректора свинокомплекса: что он нем известно 16:17
АО "Харьковгаз" провел первые в Харьковской области испытания газораспределительной системы водородом 16:05 Пресс-релиз
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
больше новостей
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok