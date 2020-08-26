Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз

После того, как Лукашенко прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где проходят массовые протесты, власти Польши пропустили на свою территорию граждан Беларуси без виз и необходимых документов и в Польшу выехали уже несколько десятков белорусов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP.

"Несколько десятков граждан Белоруси, которые пострадали от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий.

Также он попросил министра здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из Беларуси.

Также премьер призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.

"Мы все вместе призываем к освобождению политзаключенных, очень громко призываем к освобождению арестованных членов Координационного совета. Недопустимо, чтобы Александр Лукашенко сажал в тюрьму людей, которые выступают за свободу, демократию и суверенитет в Беларуси", - сообщил Моравецкий.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь привела армию в полную боевую готовность и призывает военных запаса.

Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Также Украина усилила охрану границы с Беларусью.

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