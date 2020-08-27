С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, которую отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом написал ее адвокат Тарас Беспалый в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.

Ранее суд продлил круглосуточный домашний арест Кузьменко, освободив ее от обязательства носить электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева определил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко - арест, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - 168 тыс. гривен залога.

Также 25 августа суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета.

А 18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования, защита Дугарь отказалась получить акт.

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