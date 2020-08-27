С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, которую отпустили под круглосуточный домашний арест. Об этом написал ее адвокат Тарас Беспалый в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он. Ранее суд продлил круглосуточный домашний арест Кузьменко, освободив ее от обязательства носить электронный браслет. Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева определил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко - арест, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - 168 тыс. гривен залога. Также 25 августа суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета. А 18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования, защита Дугарь отказалась получить акт.