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27 августа 2020, четверг, 12:20 143
Судебная власть 2020-08-27T12:45:02+03:00
Українські Новини
С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

Анна Рудык
Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко, дело Шеремета
Юлия Кузьменко. Фото: РБК-Украина
Юлия Кузьменко. Фото: РБК-Украина

Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, которую отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом написал ее адвокат Тарас Беспалый в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.

Ранее суд продлил круглосуточный домашний арест Кузьменко, освободив ее от обязательства носить электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева определил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко - арест, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - 168 тыс. гривен залога.

Также 25 августа суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета.

А 18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования, защита Дугарь отказалась получить акт.

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