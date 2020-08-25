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25 августа 2020, вторник, 20:47 59
Судебная власть 2020-08-25T20:48:41+03:00
Українські Новини
Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве Шеремета в начале сентября

Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве Шеремета в начале сентября

Валерия Драгомирова
Суд присяжных, Убийство Павла Шеремета, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Шевченковский районный суд Киева определил меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко - арест, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - 168 тыс. гривен залога.

Срок действия мер пресечения - до 23 октября.

Об этом свидетельствует трансляция заседания, передают Українськi Новини.

Дело будет рассматривать Суд присяжных в 12:00 4 сентября.

Прокуроры просили суд избрать Антоненко меру пресечения в виде ареста, Кузьменко - круглосуточного домашнего ареста, Дугарь - залога.

Так, суд удовлетворил ходатайства прокуратуры.

Защитники всех подозреваемых просили не избирать никаких мер пресечения их подзащитным.

Но адвокат Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что, если суд все же решит избирать меру пресечения для его подзащитной, то он просит смягчить ее с круглосуточного ареста хотя бы до ночного, чтобы она смогла ходить на работу в больницу.

Помимо этого, защита подозреваемых заявила о невозможности проведении заседания без всех потерпевших.

Так, в зале суда присутствовала гражданская жена Шеремета Алена Притула, мамы погибшего не было.

Притула не была против продолжения заседания.

Кроме того, адвокаты заявляли отвод суду, но он не был удовлетворен.

Защита Антоненко заявила, что данный обвинительный акт не может рассматриваться, и просила не избирать никакой меры пресечения.

Защита просила вернуть обвинительный акт прокуратуре.

Также адвокаты заявляли, что срок содержания под стражей Антоненко уже истек, и он удерживается под стражей без постановления суда.

В свою очередь, прокуроры просили продлить арест Антоненко еще на 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета.

18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования, защита Дугарь отказалась получить акт.

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