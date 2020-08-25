Суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом свидетельствует трансляция заседания, передают Українськi Новини. Председательствующим судьей назначена Оксана Голуб, также в коллегию входят судьи Марина Антонюк и Евгений Сидоров. На скамье подсудимых находятся Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. Как сообщали Українськi Новини, 18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования. Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест, Антоненко остается под стражей. В ООН призвали власти обеспечить ответственность за убийство известного украинского журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых. 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".