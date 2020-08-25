подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 августа 2020, вторник, 13:35 1191
Судебная власть 2020-08-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета

Суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета

Елизавета Драбкина
Убийство Павла Шеремета, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, дело Шеремета
Антоненко, Кузьменко, Дугарь в суде Фото: Free Dr Kuzmenko
Антоненко, Кузьменко, Дугарь в суде Фото: Free Dr Kuzmenko

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом свидетельствует трансляция заседания, передают Українськi Новини.

Председательствующим судьей назначена Оксана Голуб, также в коллегию входят судьи Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

На скамье подсудимых находятся Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

Как сообщали Українськi Новини, 18 августа подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь был вручен обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования.

Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест, Антоненко остается под стражей.

В ООН призвали власти обеспечить ответственность за убийство известного украинского журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было.

По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России.

Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

Больше новостей о: Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь дело Шеремета

Подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Анто...
Суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремет...
Суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Куз...
Подозреваемая по "делу Шеремета" Дугарь не имеет н...
Рада увеличила "минималку" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
COVID-19 в Раде. Коронавирусом болеют два нардепа 14:20
Эксперимент с монетизацией "пакета малыша" начнется с сентября 14:14
Задержание студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем в Полтаве 25 августа. Фото: Нацполиция
В Полтаве задержали 20-летнего суданца, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем 14:14
Государство должно служить примером, а не пугалом. "Бумбокс" не будет судиться за использование песни без разрешения 14:05
Сергей Шахов разоблачил губернаторов Донбасса на грабеже Украины: "Добрались к власти и сделались князьями", - СМИ 13:59
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые 05:30
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
больше новостей
В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok