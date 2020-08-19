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19 августа 2020, среда, 10:35 108
Силовые структуры 2020-08-19T10:35:57+03:00
Українські Новини
Подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты. Дугарь отказалась от получ

Подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты. Дугарь отказалась от получ

Кира Молчанова
Суд, Убийство Павла Шеремета, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Суд по делу Шеремета, дело Шеремета, Обвинительный акт
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, защита Яны Дугарь отказалась от получения.

Об этом в социальной сети Facebook написал юрист Леонид Маслов, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 18 августа, подозреваемым Андрею Антоненко, Яне Дугар и Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования. Это означает, что досудебное расследование закончено и в ближайшие дни дело будет передано в Шевченковский районный суд города Киева", - написал он.

При этом защита Дугарь отказалась получить обвинительный акт.

"В деле Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконных действиях участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугар остался у прокурора", - написал ее адвокат Виталий Коломиец.

Маслов же подчеркнул, что в соответствии с нормами статьи 314 УПК Украины подготовительное заседание назначается не позднее пяти дней со дня поступления обвинительного акта.

Во время подготовительного заседания, в частности, суд будет вновь избирать меру пресечения обвиняемым.

"В целом обвинительный акт не содержит никаких новых сведений по сравнению с новыми подозрениями, предъявленным фигурантам 22 мая. Они все обвиняются в умышленном убийстве особо опасным способом по предварительному сговору, повреждении имущества, незаконном обращении со взрывчаткой", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева ограничил подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их защите сроки ознакомления с материалами дела.

Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест, Антоненко остается под стражей.

В ООН призвали власти обеспечить ответственность за убийство известного украинского журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых.

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