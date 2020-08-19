Подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты. Дугарь отказалась от получ

Правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, защита Яны Дугарь отказалась от получения.

Об этом в социальной сети Facebook написал юрист Леонид Маслов, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 18 августа, подозреваемым Андрею Антоненко, Яне Дугар и Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования. Это означает, что досудебное расследование закончено и в ближайшие дни дело будет передано в Шевченковский районный суд города Киева", - написал он.

При этом защита Дугарь отказалась получить обвинительный акт.

"В деле Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконных действиях участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугар остался у прокурора", - написал ее адвокат Виталий Коломиец.

Маслов же подчеркнул, что в соответствии с нормами статьи 314 УПК Украины подготовительное заседание назначается не позднее пяти дней со дня поступления обвинительного акта.

Во время подготовительного заседания, в частности, суд будет вновь избирать меру пресечения обвиняемым.

"В целом обвинительный акт не содержит никаких новых сведений по сравнению с новыми подозрениями, предъявленным фигурантам 22 мая. Они все обвиняются в умышленном убийстве особо опасным способом по предварительному сговору, повреждении имущества, незаконном обращении со взрывчаткой", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева ограничил подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их защите сроки ознакомления с материалами дела.

Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест, Антоненко остается под стражей.

В ООН призвали власти обеспечить ответственность за убийство известного украинского журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых.

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