Суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд Киева отпустил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в сообщении группы Free Dr Kuzmenko - инициатива по защите и освобождению Юлии Кузьменко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Юлию освобождают под круглосуточный", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что никого, кроме участников процесса, в зал суда не пустили.

СМИ также не были допущены в зал - даже чтобы поставить камеры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для еще одной подозреваемой в убийстве Шеремета Яны Дугарь.

25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Залог был внесен.

Кроме того, Национальная полиция закончила досудебное расследование дела по убийству Павла Шеремета.

Ранее сообщалось о том, что Президент Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.