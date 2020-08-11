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11 августа 2020, вторник, 17:44 8
Судебная власть 2020-08-11T17:45:14+03:00
Українські Новини
Суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест

Суд отпустил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под круглосуточный домашний арест

Елена Новикова
Домашний арест, Апелляционный суд Киева, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, круглосуточный домашний арест, Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина

Апелляционный суд Киева отпустил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в сообщении группы Free Dr Kuzmenko - инициатива по защите и освобождению Юлии Кузьменко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Юлию освобождают под круглосуточный", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что никого, кроме участников процесса, в зал суда не пустили.

СМИ также не были допущены в зал - даже чтобы поставить камеры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционный суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для еще одной подозреваемой в убийстве Шеремета Яны Дугарь.

25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Залог был внесен.

Кроме того, Национальная полиция закончила досудебное расследование дела по убийству Павла Шеремета.

Ранее сообщалось о том, что Президент Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.

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