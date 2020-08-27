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27 августа 2020, четверг, 11:00 282
Президент 2020-08-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с замглавы Госдепа в Кривом Роге: что обсуждали

Зеленский встретился с замглавы Госдепа в Кривом Роге: что обсуждали

Надежда Комендантова
США, Госдеп США, Майк Помпео, Владимир Зеленский, Стивен Биган
Зеленский с Биганом в Кривом Роге. Фото: пресс-служба президента
Зеленский с Биганом в Кривом Роге. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивеном Биганом финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Находясь с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области, Президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге встретился с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивеном Биганом, который прибыл на малую родину Президента ради этой встречи. На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства", - говорится в нем.

По словам Бигана, США являются стратегическим партнером Украины и Украина имеет двухпартийную поддержку в США.

Зеленский подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в "минском" и "нормандском" форматах.

Биган в свою очередь отметил, что сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня является большим достижением.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии коронавируса.

Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Биган также очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, ранее состоялся телефонный разговор Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Помпео сообщил, что приветствует соблюдение режима тишины на Донбассе.

12 июня Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с государственным праздником Днем России, но также призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Тем временем, глава Белого Дома Дональд Трамп перенес саммит G7 на осень и планирует пригласить на него Россию.

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