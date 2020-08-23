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23 августа 2020, воскресенье, 22:28 41
Внешняя политика 2020-08-23T23:00:07+03:00
Українські Новини
Заместитель Помпео посетит Россию и Украину 24-27 августа

Заместитель Помпео посетит Россию и Украину 24-27 августа

Надежда Комендантова
Госдеп США, официальный визит, Майк Помпео, Стивен Биген
Стивен Биген Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Стивен Биген Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих президентских выборах, заместитель государственного секретаря Соединенных штатов Америки Стивен Биген посетит Россию и Украину в течение 24-27 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине, передают Українськi Новини.

"Заместитель госсекретаря Стивен Биген посетит Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина) в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов", - говорится в нем.

Указано, что Биген также отправится в Австрию 27 августа, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Ранее Українські Новини сообщали, Соединенные штаты намерены выйти из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России. 

А 12 июня Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с государственным праздником Днем России, но также призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Тем временем, глава Белого Дома Дональд Трамп перенес саммит G7 на осень и планирует пригласить на него Россию.

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