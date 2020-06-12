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12 июня 2020, пятница, 12:30 56
Мир 2020-06-12T13:00:02+03:00
Українські Новини
Госдеп США поздравил РФ с Днем России

Госдеп США поздравил РФ с Днем России

Ирина Николенко
США, Россия, Госдеп США, Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с государственным праздником Днем России, а также вспомнил о союзе великих держав во Второй мировой войне. Официальное заявление дипломата опубликовали на сайте Государственного департамента США, передают Українські Новини.

Помпео направил поздравление от лица правительства и народа США.

"От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником", – говорится в заявлении.

Кроме того, глава американской дипломатии вспомнил о 75-й годовщине окончания Второй мировой войне. Также он призвал не забывать, что именно сотрудничество союзных великих держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацисткой агрессией в Европе.

Также Помпео добавил, что США отдают дань уважения всем, кто победил нацизм, включая миллионы советских солдат и гражданских лиц, "которые пережили огромные страдания и человеческие потери".

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