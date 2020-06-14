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14 июня 2020, воскресенье, 15:19 469
Внешняя политика 2020-06-14T16:00:07+03:00
Українські Новини
Помпео призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Помпео призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Надежда Комендантова
Крым, Оккупация Крыма, США-Россия, госсекретарь США, Майк Помпео
Помпео. Фото: e-news.su
Помпео. Фото: e-news.su

Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее поздравил россиян с государственным праздником Днем России, призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом, который был оккупирован более 6 лет назад. 

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США на странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Госсекретарь Помпео: Россия должна... вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - сказано в нем.

Также Помпео просит Россию прекратить репрессии против тех, кто выступает против оккупации Крыма, и освободить незаконно заключенных украинцев.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российские военные захватили 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной.

Ранее, в феврале 2020 года США уже призывали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

 

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