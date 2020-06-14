Помпео призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США на странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Госсекретарь Помпео: Россия должна... вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - сказано в нем.

Также Помпео просит Россию прекратить репрессии против тех, кто выступает против оккупации Крыма, и освободить незаконно заключенных украинцев.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российские военные захватили 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной.

Ранее, в феврале 2020 года США уже призывали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.