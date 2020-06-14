Помпео призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее поздравил россиян с государственным праздником Днем России, призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом, который был оккупирован более 6 лет назад. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США на странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини. "Госсекретарь Помпео: Россия должна... вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - сказано в нем. Также Помпео просит Россию прекратить репрессии против тех, кто выступает против оккупации Крыма, и освободить незаконно заключенных украинцев. Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российские военные захватили 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной. Ранее, в феврале 2020 года США уже призывали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.