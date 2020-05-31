Саммит G7 Трамп перенес на осень и хочет пригласить на него Россию

Президент США Дональд Трамп, который пригрозил заблокировать все социальные сети в США на время президентских выборов, отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также расширит список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Трамп также заявил, что G7 в ее нынешнем формате является "очень устаревшей группой стран".

"Я откладываю его, потому что не чувствую, что как G7 он должным образом отражает то, что происходит в мире", - сказал президент США.

Он сказал, что еще не назначил новую дату встречи, но считает, что она может состояться в сентябре, примерно во время ежегодного заседания организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, или, возможно, после выборов в США в ноябре.

Пока непонятно, есть ли желание Трампа пригласить дополнительные страны попыткой расширения формата G7. Ранее он уже предлагал приобщить Россию.

Россия была исключена из тогдашней "Большой восьмерки" в 2014 году, когда предшественник Трампа Барак Обама был президентом США, после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым. Члены G7 отвергли предыдущие призывы Трампа снова принять Москву.

Пресс-секретарь Белого дома Алисса Фарах заявила в субботу, что Трамп хочет, чтобы страны обсудили Китай на саммите.

Трамп отменил саммит G7, который запланирован на март из-за распространения коронавируса, но недавно попытался возродить эту идею.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею личной встречи, но против выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет присутствовать на встрече.

Как сообщали Українськi Новини, на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

Также из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, участники саммита не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8.