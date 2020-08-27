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27 серпня 2020, четвер, 11:00 6
Президент 2020-08-27T11:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся із заступником глави Держдепу в Кривому Розі: що обговорювали

Зеленський зустрівся із заступником глави Держдепу в Кривому Розі: що обговорювали

Надежда Комендантова
США, Майк Помпео, Володимир Зеленський, Держдеп США, Стівен Біган
Зеленський з Біганом в Кривому Розі. Фото: пресслужба президента
Зеленський з Біганом в Кривому Розі. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський із заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівеном Біганом обговорив фінансову і військову підтримку України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Перебуваючи з робочою поїздкою в Дніпропетровській області, Президент України Володимир Зеленський в рідному Кривому Розі зустрівся з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівеном Біганом, який прибув на малу батьківщину Президента заради цієї зустрічі. На зустрічі Володимир Зеленський підняв питання двостороннього співробітництва України та Сполучених Штатів Америки, зокрема з фінансової та військової підтримки нашої держави", - йдеться в ньому.

За словами Бігана, США є стратегічним партнером України і Україна має двопартійну підтримку в США.

Зеленський детально поінформував Бігана про стан переговорів про закінчення війни на Донбасі і просування до миру в "мінському" і "нормандському" форматах.

Біган в свою чергу зазначив, що збереження всеосяжного і повного режиму припинення вогню протягом 31 дня є великим досягненням.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії коронавірусу.

Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якомога швидше повернутися до нормального життя і відновити роботу всіх галузей економіки.

Біган також дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

Додатково сторони обговорили події в Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше відбулася телефонна розмова Зеленського і державного секретаря США Майка Помпео. Помпео повідомив, що вітає дотримання режиму тиші на Донбасі.

Також у разі перемоги на виборах президента США в листопаді, демократ Джозеф Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальне озброєння.

Тим часом Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про листування з США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського.

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