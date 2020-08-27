В Украине растут цены на гречку

Как и прогнозировали эксперты ранее , на украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, которую нельзя было экспортировать только до 1 июля, в результате чего цены на гречку в Украине стремительно растут. Об этом сообщает Agronews.

В сравнении с прошлым годом гречневая крупа подорожала на 144%. За килограмм гречки сейчас придется отдать более 30 гривен.

Цены на крупы поднялись в результате ситуации на рынке зерна.

Средняя закупочная цена на гречку по сравнению с прошлым годом увеличилась на 88%. В конце августа одну тонну этих зерновых закупали за 14, 4 тыс грн.

В этом году гречки в Украине было посеяно всего 50% от минимальной потребности.

На рынке сформировался дефицит гречки, который и привел к повышению цен.

Как сообщали Українські новини, с приходом августа оптовые цены на арбузы и помидоры снизились почти на треть.

Также запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке.

Кроме того, дыни и арбузы дешевеют. Сколько стоят бахчевые на местных рынках.

Также в НБУ объяснили, что в июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания.

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