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21 августа 2020, пятница, 18:31 55
Бизнес 2020-08-21T19:45:02+03:00
Українські Новини
С приходом августа оптовые цены на арбузы и помидоры снизились почти на треть, — аграрии

С приходом августа оптовые цены на арбузы и помидоры снизились почти на треть, — аграрии

Кира Молчанова
Арбуз, Томаты, Помидоры, Арбузы, Цены на продукты, цены на арбузы, цены на томаты
Арбуз. Фото: pixabay
Арбуз. Фото: pixabay

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) констатирует, что по состоянию на 21 августа по сравнению с началом месяца оптовые цены на арбузы снизились на 37,5% до 2,5 гривны/кг, на помидоры - на 30% до 19 гривен/кг.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной продукции в течение последних двух недель (7.08 - 21.08) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он.

В частности, в течение последних 2 недель цены на помидоры уменьшились почти на 30% до 19 гривен/кг, при этом средняя цена на огурцы остается почти неизменной - на уровне 20-21 гривен/кг.

Цены на молодой картофель и лук также сохранились на уровне 7 августа - 6-7 гривен/кг и 3-3,5 гривны/кг соответственно.

С начала августа цены на морковь снизились на 31% до 5,5 гривны/кг, а свекла в среднем стоит 3-4 гривен/кг.

По состоянию на 21 августа цены на сливу снизились на 45-60% до 10-14 гривен/кг по сравнению с ценами по состоянию на 31 июля, а цены на персики в свою очередь уменьшились почти на 29% до 25 гривен/кг.

На данный момент средняя цена за 1 килограмм малины находится на уровне 90 гривен, что почти на 30 гривен больше, чем 2 недели назад, что обусловлено завершением сезона малины в Украине.

В то же время ежевика подешевела на около 28% до 50 гривен/кг, а цена на голубику выросла на 12% до 170 гривен/кг.

За последние несколько недель цены на арбуз уменьшились на 37,5% до 2,5 гривен/кг, на дыни - на 43% до 4 гривен/кг.

На данный момент, по данным УКАБа, цены на мед акации варьируются от 200 до 250 гривен/л и 150-200 гривен/л за майский мед.

Отмечается, что такие высокие цены на мед в этом году связаны с очень плохими урожаями из-за непогоды.

"Кое-где пчеловоды собрали в несколько раз меньше меда, чем это было в 2019 году", - объяснил Колодяжный.

Грецкие орехи на данный момент в среднем стоят 150-160 гривен/кг, но это урожай прошлого года.

По словам эксперта, обычно период сбора грецкого ореха приходится на конец августа - начало сентября, поэтому можно ожидать, что в ближайшие несколько недель цена за килограмм орехов будет уменьшаться.

Как сообщали Українськi Новини, с наступлением сезона, рынок бахчевых продемонстрировал снижение цен на дыни и арбузы.

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

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