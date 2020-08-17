Дыни и арбузы дешевеют. Сколько стоят бахчевые на местных рынках

В отличие от рынка тепличных овощей, рынок бахчевых в последнюю неделю лихорадило: цены то росли, то опускались. В конце концов в Украине закрепилась тенденция к снижению цен на дыни и арбузы.

Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Там отмечают, что на рынках Беларуси, Молдовы, Грузии и Российской Федерации спрос и предложение были сбалансированными, а цены стабильными. Однако в Украине случились несколько ценовых колебаний.

Сначала это было стремительное увеличение предложения арбузов, что сразу привело к заметному снижению цен в данном сегменте. Но потом переизбыток бахчевых на рынке пропал, а цены на арбузы восстановились.

Как цены на украинские арбузы немного просели с $0,14/кг до $0,13/кг. Помимо украинского, снижение цен на арбузы не было отмечено ни на одном из рынков.

По чем арбузы на рынке. Инфографика EastFruit.

Та же самая картина на рынке дынь. С каждым днем увеличение объемов новых партий продукции, поступающей на рынок, снижает цены.

По чем дыни на рынке. Инфографика EastFruit.

Как сообщали Українські Новини, на рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

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