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18 августа 2020, вторник, 05:31 5535 Инфографика
Бизнес 2020-08-18T07:15:02+03:00
Українські Новини
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке

Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке

Кира Молчанова
Картошка, Цены на продукты, цены на картошку, цены на морковь, цена на морковь
Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

В разгар сезона сбора овощей цены снизились не только на помидоры, но и на картофель и морковь.

Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Они отмечают, что сейчас продолжается уборочная кампания и спрос на картофель и морковь увеличивается, из-за чего сужаются цены на корнеплоды. Так, морковь подешевела до $0,16-0,26/кг.

В то же время производителям картофеля удается удерживать цены на прежнем уровне. Минимальные цены на картофель в некоторых местах даже немного выросли. Связано это с тем, что заканчиваются запасы ранних сортов. В результате, картофель на украинском рынке предлагался по $0,20-0,24/кг.

Цена на морковь. Инфографика EastFruit.Цена на морковь. Инфографика EastFruit.

Почем картофель на рынке. Инфографика EastFruit.Почем картофель на рынке. Инфографика EastFruit.

Как сообщали Українські Новини, на рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

В июле аналитики отметили, что цены на картофель снизились, а морковь немного подорожала.

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