Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке

В разгар сезона сбора овощей цены снизились не только на помидоры, но и на картофель и морковь.

Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Они отмечают, что сейчас продолжается уборочная кампания и спрос на картофель и морковь увеличивается, из-за чего сужаются цены на корнеплоды. Так, морковь подешевела до $0,16-0,26/кг.

В то же время производителям картофеля удается удерживать цены на прежнем уровне. Минимальные цены на картофель в некоторых местах даже немного выросли. Связано это с тем, что заканчиваются запасы ранних сортов. В результате, картофель на украинском рынке предлагался по $0,20-0,24/кг.

Цена на морковь. Инфографика EastFruit.

Почем картофель на рынке. Инфографика EastFruit.

Как сообщали Українські Новини, на рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

В июле аналитики отметили, что цены на картофель снизились, а морковь немного подорожала.

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