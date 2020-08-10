Эксперты спрогнозировали повышение цен на гречку. Крупа рискует стать дефицитной

На украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, которую нельзя было экспортировать только до 1 июля, и это вероятнее всего приведет к росту цены на продукт.

Об этом в комментарии AgroPortal.ua заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его словам, пока Украина не планирует закупать продукт в Госрезерв. Кроме того, покупать нечего: крупы старого урожая уже нет, а нового нет еще. В результате на рынке складывается дефицит гречки.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", — говорит Громовой.

Он отметил, что поставщиков гречки в мире не так много. Россия сократила объемы производства. Иногда крупу экспортировали из Польши и Китая, но выращенная там гречка не отвечает вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", — прогнозирует специалист.

Громовой подчеркнул, что нынешняя цена гречки на полках магазинов – это верхняя граница покупательской способности украинцев. Гречку по цене выше просто не будут покупать и заменят более крупами и макаронами.

При этом украинские производители не стремятся сеять гречку из-за непредсказуемости цен на нее.

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Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.