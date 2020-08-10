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10 августа 2020, понедельник, 16:05 193
Бизнес 2020-08-10T16:07:09+03:00
Українські Новини
Эксперты спрогнозировали повышение цен на гречку. Крупа рискует стать дефицитной

Эксперты спрогнозировали повышение цен на гречку. Крупа рискует стать дефицитной

Кира Молчанова
Гречка, Цены на крупы, экспорт гречки, цены на гречку
Гречка. Фото: Алексей Дорошенко/Faacebook
Гречка. Фото: Алексей Дорошенко/Faacebook

На украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, которую нельзя было экспортировать только до 1 июля, и это вероятнее всего приведет к росту цены на продукт.

Об этом в комментарии AgroPortal.ua заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его словам, пока Украина не планирует закупать продукт в Госрезерв. Кроме того, покупать нечего: крупы старого урожая уже нет, а нового нет еще. В результате на рынке складывается дефицит гречки.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", — говорит Громовой.

Он отметил, что поставщиков гречки в мире не так много. Россия сократила объемы производства. Иногда крупу экспортировали из Польши и Китая, но выращенная там гречка не отвечает вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", — прогнозирует специалист.

Громовой подчеркнул, что нынешняя цена гречки на полках магазинов – это верхняя граница покупательской способности украинцев. Гречку по цене выше просто не будут покупать и заменят более крупами и макаронами.

При этом украинские производители не стремятся сеять гречку из-за непредсказуемости цен на нее.

Как сообщали Українські Новини, цены на огурцы поползли вверх из-за дефицита товара. Местные тепличные комбинаты на сегодняшний день могут поставлять очень ограниченные объемы огурцов на рынок ввиду переходного периода между сезонами.

Тем временем, цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

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