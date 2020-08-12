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12 августа 2020, среда, 14:32 338
Экономика 2020-08-12T14:34:14+03:00
Українські Новини
В июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания, — НБУ

В июле потребительскую инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания, — НБУ

Елена Новикова
НБУ, Инфляция, Дефляция, Промпотребители, Цены на продукты, Потребительская инфляция, Рост предложения
Потребительская инфляция в июле. Фото: pixabay.com
Потребительская инфляция в июле. Фото: pixabay.com

Несмотря на ускорение, потребительская инфляция в июле находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, в то время, как в июле в Украине зафиксирована отрицательная инфляция.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

"В июле потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. В месячном измерении цены снизились на 0,6%. Потребительская инфляция ожидаемо находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и, более того, оказалась несколько ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете", - говорится в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, в июле инфляцию сдерживало, прежде всего, замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения.

Вместе со слабым внутренним спросом это нивелировало инфляционное давление со стороны ослабления гривны и увеличение расходов предприятий, в том числе на мероприятия по дезинфекции на фоне восстановления работы сектора услуг.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки замедлились (до 3,5% г / г).

Из-за малого спроса на более дорогие изделия меньшими темпами росли цены на мясные продукты и продукты не первой необходимости, в частности, кондитерские изделия, мороженое, пряности и чай.

Увеличение предложения, в том числе и импортного, замедлило подорожание молочных изделий.

Также меньшими были темпы роста цен на мучные изделия, а оливковое и подсолнечное масло оставались дешевле, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг остались на уровне предыдущего месяца (8,4% г / г).

Ускорился рост стоимости медицинских услуг, вероятно, вследствие увеличения заболеваемости.

Высокими темпами росла стоимость услуг финансовых и страховых учреждений, а также мобильной связи.

Почти полноценное восстановление работы сектора услуг на фоне оживления экономической активности населения и увеличения расходов, в том числе на дезинфекцию, привело к ускорению стоимости услуг учреждений личного ухода, общественного питания, химической чистки, спортивных учреждений.

Темпы роста цен на сырые продукты питания существенно снизились (до 3,3% г / г).

Отмечается, что этому способствовало поступление нового урожая, увеличение отечественного предложения в небольших городах после возобновления работы транспорта, а также наращивание импорта в течение последних месяцев.

Рост административно регулируемых цен несколько ускорилось (до 3,8% г / г).

Удешевление топлива продолжило замедляться (до -21,5% г / г), отражая, прежде всего, возобновление роста мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо со стороны автовладельцев даже после отмены ограничений на перевозку общественным транспортом.

В дальнейшем постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национального банка и фискальных стимулов правительства будет способствовать возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

Как сообщали Українські Новини, в июне несмотря на ускорение потребительская инфляция в июне находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньшей по сравнению с прогнозом.

Также в мае потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

Кроме того, в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

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