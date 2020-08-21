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21 августа 2020, пятница, 09:20 1889
Силовые структуры 2020-08-21T10:15:02+03:00
Українські Новини
Украина усилила охрану границы с Беларусью

Украина усилила охрану границы с Беларусью

Валерия Драгомирова
Украина-Беларусь, усиление охраны, Граница с Беларусью
Граница с Беларусью. Фото: autotraveler.ru
Граница с Беларусью. Фото: autotraveler.ru

Вслед за отзывом посла из Беларуси украинские власти решили усить охрану границы с Беларусью. Сейчас ситуация на украино-белорусской границе спокойная и никакого скопления военной техники не наблюдается.

Об этом РБК Украина сообщил источник в силовых структурах, говорится в материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси".

Кроме того, в комментарии изданию спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил, как сейчас ситуация на границе. Он говорит, что для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.


Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. 

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. 

 

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