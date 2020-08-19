Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров западных государств, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского, об ответственности за разжигание беспорядков, в то время, как в Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Беларуси, передают Українськi Новини.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и Анджей Дуда, и Гитанас Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал он.

Соответственно, он поручил МИДуорганизовать работу по доведению до руководителей иностранных государств информации о ситуации в Беларуси.

Также он поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану границы для недопущения из других стран в Беларусь боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков.

"Мы видим, что эти деньги поступают. Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

Министерству обороны Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения. Уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку, еще больше, чем в Минске... Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - сказал он.

Лукашенко считает, что обсуждение за границей ситуации в Беларуси является отвлечением внимания от собственных проблем.

"Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, (нужно) внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что не воспринимает предложения лидеров западных государств о переговорах.

В среду Президент Европейского Совета Шарль Мишель после видеоконференции лидеров Европейского Союза заявил, что ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси и внедрит санкции против причастных к их фальсификации.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит беларусам 53 млн евро: 1 млн - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, 2 млн - на помощь пострадавшим в протестах и 50 млн - на поддержку больниц, малого и среднего бизнеса, уязвимых групп населения в условиях коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Также в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.

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