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19 августа 2020, среда, 18:59 48
Президент 2020-08-19T18:59:17+03:00
Українські Новини
Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков

Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков

Елена Новикова
Александр Лукашенко, Беларусь, МИД Беларуси, Владимир Зеленский, выборы в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров западных государств, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского, об ответственности за разжигание беспорядков, в то время, как в Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Беларуси, передают Українськi Новини.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и Анджей Дуда, и Гитанас Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал он.

Соответственно, он поручил МИДуорганизовать работу по доведению до руководителей иностранных государств информации о ситуации в Беларуси.

Также он поручил&nbsp;Государственному пограничному комитету усилить охрану границы для недопущения из других стран в Беларусь боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков.

"Мы видим, что эти деньги поступают. Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

Министерству обороны Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения. Уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку, еще больше, чем в Минске... Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - сказал он.

Лукашенко считает, что обсуждение за границей ситуации в Беларуси является отвлечением внимания от собственных проблем.

"Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, (нужно) внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что не воспринимает предложения лидеров западных государств о переговорах.

В среду Президент Европейского Совета Шарль Мишель после видеоконференции лидеров Европейского Союза заявил, что ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси и внедрит санкции против причастных к их фальсификации.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит беларусам 53 млн евро: 1 млн - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, 2 млн - на помощь пострадавшим в протестах и 50 млн - на поддержку больниц, малого и среднего бизнеса, уязвимых групп населения в условиях коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Также в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.

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