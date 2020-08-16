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16 августа 2020, воскресенье, 15:32 107
Европа 2020-08-16T16:25:37+03:00
Українські Новини
Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Елена Новикова
Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Беларусь-Россия, помощь Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

В воскресенье, 16 августа, состоялся еще один  телефонный разговор президентов Александра Лукашенка и России Владимира Путина. Об этом сообщает беларусское издание БЕЛТА.

Так, сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку.

Ранее сообщалось о том, что в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей

Кроме того, Александр Лукашенко поручил Минобороны, КГБ, Министерства внутренних дел, а также генпрокурору не допустить образования цепи "неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

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