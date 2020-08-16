Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

В воскресенье, 16 августа, состоялся еще один телефонный разговор президентов Александра Лукашенка и России Владимира Путина. Об этом сообщает беларусское издание БЕЛТА.

Так, сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку.

Ранее сообщалось о том, что в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей.

Кроме того, Александр Лукашенко поручил Минобороны, КГБ, Министерства внутренних дел, а также генпрокурору не допустить образования цепи "неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

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