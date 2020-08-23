С автоматом и в бронежилете: Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление, прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где сегодня проходят массовые протесты, с оружием в руках.

Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!" - сказано в сообщении.

Как видно на записи, Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках и черном бронежилете. На видео он уточняет: "Там никого не осталось, да?".

Телеграмм-канал NEXTA live сообщал, что Лукашенко эвакуировали из Дворца на вертолете.

Канал призывал протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

В то же время, белорусская служба Радио Свобода сообщает, что примерно в 19:00 с территории Дворца независимости вылетел правительственный вертолет, сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Люди встречали его криками "Лети!".

Позже государственное агентство "БЕЛТА" сообщило, что Лукашенко, наоборот, прилетел во Дворец независимости.

Также, как сообщает сообщает портал onliner.by, протестующие отстипили от дворца.

"После продолжительного стояния толпы и силовиков, первые решили расходиться. Люди начали возвращаться обратно к стеле. Все это время в столице наблюдались перебои с интернетом (мобильным - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Также Украина усилила охрану границы с Беларусью.

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