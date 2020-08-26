Движение на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат сегодня вечером

Вслед за перекрытием движения транспорта на съезде Шулявского путепровода в Киеве, стало известно, что сегодня вечером, 26 августа, на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение. Об этом сообщает КГГА. С 20:00 26 августа до 8:00 27 августа на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта. "На Броварском проспекте – на пересечении с Кольцевой дорогой и въездом в г. Бровары – дорожники асфальтируют верхний слой покрытия. Основные работы, в обоих направлениях, выполнят в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик", – сообщают в КГГА. Ограничение движения на Броварском проспекте в Киеве с 26 августа. Карта: КГГА Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, приносит извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, в Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу. Также в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Двум курсанткам ампутировали по ноге. Кроме того, в понедельник, 24 августа, в центре столицы частично ограничивали движение в связи с праздничными мероприятиями и охранными мерами.