Движение на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат сегодня вечером

С 20:00 26 августа до 8:00 27 августа на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта.

"На Броварском проспекте – на пересечении с Кольцевой дорогой и въездом в г. Бровары – дорожники асфальтируют верхний слой покрытия. Основные работы, в обоих направлениях, выполнят в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик", – сообщают в КГГА.

Ограничение движения на Броварском проспекте в Киеве с 26 августа. Карта: КГГА

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, в Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу.

Также в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Двум курсанткам ампутировали по ноге.

Кроме того, в понедельник, 24 августа, в центре столицы частично ограничивали движение в связи с праздничными мероприятиями и охранными мерами.

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