С завтрашнего дня в Киеве перекроют движение транспорта на съезде Шулявского путепровода

В Киеве с 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта, в то время, как до 23 августа было ограничено движение на самом путепроводе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киев".

Так, сообщается, что с 8:00 26 августа и до к 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыт.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Коммунальное предприятие прощения за временные неудобства.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 25 августа, в Киеве по улице Ярославской перекрывали движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Кроме того, в понедельник, 24 августа, кроме частичного ограничения движения на улице Анны Ахматовой в Киеве, в центре столицы частично ограничивали движение в связи с праздничными мероприятиями и охранными мерами.

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