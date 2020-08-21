14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую".

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"На сегодня комиссия ТЭБ и ЧС утвердила 14 "красных" уровней эпидемической опасности, 75 "оранжевых" и 106 "желтых"... Киев остается на "желтом" уровне эпидемической опасности", - сказал он.

В частности, в Волынской области к "желтой зоне" отнесены 7 админединиц, в том числе Луцк, к "оранжевой зоне" - 4 единицы.

В Житомирской области 14 админединиц, в том числе Житомир, отнесены к "желтой зоне".

В Закарпатской области в "желтой зоне" оказалось 7 админединиц, в "оранжевой" - 6 единиц, в том числе Ужгород.

В Ивано-Франковской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" - 7 единиц, в том числе Ивано-Франковск, к "красной зоне" - 4 админединицы: Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы.

В Киевской области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, к "оранжевой" - 1 единица.

Во Львовской области 28 админединиц, в том числе Львов, отнесены к "оранжевой зоне", город Самбор отнесен к "красной зоне".

В Одесской области 14 админединиц, в том числе Одесса, отнесены к "желтой зоне", 5 единиц - к "оранжевой", Беляевка отнесена к "красной зоне".

В Ривненской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" - 6 единиц, а Дубно, Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский районы отнесены к "красной".

В Сумской области к "желтой зоне" отнесены 6 админединиц, в том числе Сумы.

В Тернопольской области к "желтой зоне" отнесены 9 админединиц, к "оранжевой" - 5 единиц, в том числе Тернополь.

В Харьковской области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, к "оранжевой" - 3 единицы, в том числе Харьков.

В Хмельницкой области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, в том числе Хмельницкий.

В Черновицкой области к "оранжевой зоне" отнесены 10 админединиц, к "красной" - Черновцы, Заставнивский и Кицманский районы.

Разделение на карантинные зоны. Инфографика Кабинета Министров

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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