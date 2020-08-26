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26 августа 2020, среда, 10:00 1242
Кабмин 2020-08-26T10:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Заседание правительства, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 26 августа. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и продлится до 15:00.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Также Кабинет Министров ввел двухразовые электронные визы для въезда в Украину и транзита по территории страны.

Ранее Верховная Рада на заседании 4 июня отправила программу деятельности Кабинета министров на доработку. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, Кабмин планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований

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