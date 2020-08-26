подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 августа 2020, среда, 14:23 132
Кабмин 2020-08-26T14:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмин продлевает карантин до ноября

Кабмин продлевает карантин до ноября

Надежда Комендантова
Кабмин, Карантин, Денис Шмыгаль, Продление карантина
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании в среду намерен продлить адаптивный карантин до 31 октября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Рост заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать решительнее. И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продолжении адаптивного карантина на 2 месяца",- сказал он.

По словам Шмыгаля разделение на зоны будет также действовать до 31 октября.

Он также отметил, что Кабмин сегодня рассмотрит вопрос по ограничению въезда для иностранцев.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. 

Тем временем, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне"

25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Тем временем, после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти. 

Больше новостей о: Кабмин Карантин Денис Шмыгаль Продление карантина

Повышение "минималки". Кабмин хочет увеличить окла...
До конца карантина меньше недели. Что разрешено...
Кабмин сегодня проведет заседание...
Карантин в Украине хотят продлить до ноября...
Кабмин продлевает карантин до ноября
Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко
Новости
Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября 14:40
Кабмин продлевает карантин до ноября 14:23
Состояние богатейшего человека в мире впервые превысило 200 млрд долларов, – Forbes 14:22
Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко 14:20
Затонувший танкер
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры, - СМИ 14:19 Документ
больше новостей
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ 19:42
больше новостей
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать. Данные по районам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok