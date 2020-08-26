Кабмин продлевает карантин до ноября

Кабинет Министров на заседании в среду намерен продлить адаптивный карантин до 31 октября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Рост заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать решительнее. И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продолжении адаптивного карантина на 2 месяца",- сказал он.

По словам Шмыгаля разделение на зоны будет также действовать до 31 октября.

Он также отметил, что Кабмин сегодня рассмотрит вопрос по ограничению въезда для иностранцев.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Тем временем, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне".

25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Тем временем, после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти.

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