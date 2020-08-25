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25 августа 2020, вторник, 15:27 535
Кабмин 2020-08-25T15:27:35+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине хотят продлить до ноября

Карантин в Украине хотят продлить до ноября

Надежда Комендантова
Кабмин, Карантин, Продление карантина, карантин в Украине

В то время, как до конца карантина осталось семь дней, Кабинет Министров выступает за его продление до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского, передают Українськi Новини.

Отмечается, что общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала эпидемии, превысило 108 тыс., наиболее пострадавшие на данный момент области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

"Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул Президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную" зону эпидемии, сроком на 30 дней.

Указано, что этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Также отмечается, что по просьбе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху было принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - заявил Президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил главе государства, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования - всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

На совещании также были рассмотрены вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что в предвыборном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тыс. работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа количество новых случаев COVID-19 после 3-дневного снижения сократилось на 7,8% до 1 658, новых летальных - увеличилось на 13,6% до 25 человек.

Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Тем временем, в "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

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