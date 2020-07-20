НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг, – Шевченко

Кирилл Шевченко, которого Верховная Рада назначила главой Национального банка 16 июля, отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Об этом он сообщил в ходе представления его коллективу НБУ, передают Українські Новини.

"С другой стороны, НБУ должен ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – сказал он.

При этом Шевченко добавил, что НБУ должен продолжить политику снижения процентной ставки, усилить работу по снижению уровня плохих кредитов в портфелях банков.

"Я сделаю все, что от меня зависит, для повышения влияния Центробанка в сфере поддержки национальной экономики Украины и повышения качества жизни населения. Национальный банк будет оставаться последовательным, и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и госорганами… НБУ останется независимым институтом. Решения и далее будут утверждаться профессионально и обосновано", – добавил Шевченко.

Он добавил, что НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными партнерами.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский полагает, что кроме независимости у главы Национального банка должны быть профессионализм, мужество и ответственность.

Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.