Уволен еще один замглавы НБУ Холод

Совет Национального банка уволил замглавы НБУ Сергея Холода, в то время, как ранее Гелетия назначили замглавы Нацбанка вместо Чурия.

Об этом в соцсети Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

"Совет НБУ на своем заседании сегодня, 31 июля, уволил Сергея Владимировича Холода с поста замглавы НБУ по собственному желанию", - написал он.

Данилишин поблагодарил Холода за работу в НБУ.

Учитывая, что вместо Холода никто не назначен, он продолжит исполнение обязанностей заместителя главы НБУ до назначения нового заместителя.

Как сообщали Українські Новини, Совет Национального Банка утвердил заместителем главы НБУ Сергея Холода в июне 2018 года. До этого он был заместителем председателя правления ВТБ Банка.

Кроме того, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Ранее сообщалось о том, что после отставки Якова Смолия главой Национального банка назначили председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.