Экс-глава САП Холодницкий перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола

Бывший заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, которого 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила по собственному желанию, перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола. Об этом Українським Новинам сообщили в УАФ. "Он уже устроился. Трудовую занес. Получает зарплату там", - сказал собеседник. По его словам, Назар Холодницкий как и раньше работает первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола, но теперь не на общественных принципах, а с зарплатой. В сферу его деятельности входит, в частности, борьба с договорными матчами. Как сообщали Українськi Новини, в НАБУ сообщили, что увольнение Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям. Кроме того, Назар Холодницкий заявил о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015. Ранее сообщалось о том, почему уволился Холодницкий, и что будет с САП и НАБУ. Тем временем, исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора был назначен Максим Грищук.