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26 августа 2020, среда, 14:02 205
Спорт 2020-08-26T14:30:20+03:00
Українські Новини
Экс-глава САП Холодницкий перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола

Экс-глава САП Холодницкий перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола

Елена Новикова
Назар Холодницкий, Украинская ассоциация футбола, УАФ, Вице-президент УАФ
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Бывший заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, которого 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила  по собственному желанию, перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола.

Об этом Українським Новинам сообщили в УАФ.

"Он уже устроился. Трудовую занес. Получает зарплату там", - сказал собеседник.

По его словам, Назар Холодницкий как и раньше работает первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола, но теперь не на общественных принципах, а с зарплатой.

В сферу его деятельности входит, в частности, борьба с договорными матчами.

Как сообщали Українськi Новини, в НАБУ сообщили, что увольнение Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям.

Кроме того, Назар Холодницкий заявил о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015.

Ранее сообщалось о том, почему уволился Холодницкий, и что будет с САП и НАБУ.

Тем временем, исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора был назначен Максим Грищук.

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