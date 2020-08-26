Ексголова САП Холодницький перейшов на роботу в Українську асоціацію футболу

Колишній заступник генпрокурора — спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, якого 21 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила за власним бажанням, перейшов на роботу в Українську асоціацію футболу. Про це Українським Новинам повідомили в УАФ. "Він вже влаштувався. Трудову заніс. Отримує зарплату там", — сказав співрозмовник. З його слів, Назар Холодницький як і раніше працює першим віцепрезидентом Української асоціації футболу, але тепер не на громадських засадах, а з зарплатою. У сферу його діяльності входить, зокрема, боротьба з договірними матчами. Як повідомляли Українськi Новини, в НАБУ повідомили, що звільнення Назара Холодницька не повинно перешкодити розслідуванню. Крім того, Назар Холодницький заявив про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015. Тим часом, виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора було призначено Максима Грищука.