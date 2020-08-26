Ексголова САП Холодницький перейшов на роботу в Українську асоціацію футболу

Колишній заступник генпрокурора — спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький , якого 21 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила за власним бажанням , перейшов на роботу в Українську асоціацію футболу.

Про це Українським Новинам повідомили в УАФ.

"Він вже влаштувався. Трудову заніс. Отримує зарплату там", — сказав співрозмовник.

З його слів, Назар Холодницький як і раніше працює першим віцепрезидентом Української асоціації футболу, але тепер не на громадських засадах, а з зарплатою.

У сферу його діяльності входить, зокрема, боротьба з договірними матчами.

Як повідомляли Українськi Новини, в НАБУ повідомили, що звільнення Назара Холодницька не повинно перешкодити розслідуванню.

Крім того, Назар Холодницький заявив про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015.

Тим часом, виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора було призначено Максима Грищука.

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