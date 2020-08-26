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26 августа 2020, среда, 13:23 468
Общество 2020-08-26T13:23:21+03:00
Українські Новини
С 1 сентября Польша может запретить авиарейсы из Украины

С 1 сентября Польша может запретить авиарейсы из Украины

Надежда Комендантова
Авиаперелет, Граница, Авиарейс, Въезд в страну, Красная зона
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Украина на следующей неделе может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши.

Накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 000 населения за последние 14 дней превышает 50.

Из стран Европы в нем - Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург, из крупных мировых держав - США, Россия, Китай.

В следующий раз список будет обновляться 1 сентября.

Украина упомянута в списке стран, которые вероятно попадут в "красную зону" в связи с ростом в них количества заражений.

Среди европейских стран, в нем также - Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

"Если сохранится тенденция к росту заболеваемости, список может быть расширен на эти страны", - говорится в сообщении МИД Польши.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Албания и Черногория попали в "красную" зону. Болгария, Египет, Турция и Хорватия — в "зеленой".

Также Українські новини со ссылкой на Министерство иностранных дел составили список стран, куда на сегодняшний день разрешен въезд гражданам Украины без дополнительных условий в виде тестов на COVID-19, карантинного периода.

Тем временем, Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина.

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