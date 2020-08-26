подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 августа 2020, среда, 09:30 318
Общество 2020-08-26T09:30:06+03:00
Українські Новини
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти

После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

25 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 670 до 110 085, количество умерших от заболевания - на 36 человек до 2 354 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 0,72%, новых летальных случаев - на 44%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 26 августа в Украине зарегистрированы 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 354 летальных, 53 454 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 670 новых случаев заболевания, выздоровели 584 человека, умерли 36 человек.

Таким образом, 25 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 670 против 584.

Количество новых случаев заболевания 25 августа составило 1,5% от общего количества заболевших на 24 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 26 августа составило 54 277 человек, что на 2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 560), в Киеве (12 248) и Черновицкой области (9 541).

В Ривненской области зафиксировано 8 737 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 8 321 случай, в Харьковской - 7 984, в Закарпатской - 7 143, в Одесской – 6 352, в Волынской - 5 221, в Киевской - 5 211, в Тернопольской - 5 104, в Винницкой - 3 677, в Житомирской - 2 959, в Хмельницкой - 2 062, в Днепропетровской - 2 055 случаев.

1 570 случаев выявлены в Черниговской области, 1 439 случаев - в Запорожской, 1 305 случаев - в Черкасской, 1 269 случаев - в Сумской, 1 256 случаев - в Донецкой, 1 023 случая - в Николаевской, 771 случай - в Кировоградской, 684 случая - в Полтавской, 346 случаев - в Херсонской и 247 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, ученые выявили первый случай повторного заражения коронавирусом.

Также в Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

До конца карантина меньше недели. Что разрешено...
На Волыни закрыли детсад из-за подозрения на вспыш...
В Киевской области за сутки почти сотня новых случ...
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавир...
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти
До конца карантина меньше недели. Что разрешено
Новости
Двум курсанткам ампутировали по ноге. Волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель 10:32
Третий кряду. "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины 10:30
Доллар посреди недели начал падать. Курс валют на 26 августа 10:30
В Германии накрыли нелегальную табачную фабрику. Среди задержанных есть украинцы 10:24
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
больше новостей
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Гривна растет в цене. Курс нацвалюты на сегодня 05:00
больше новостей
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok