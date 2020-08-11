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11 августа 2020, вторник, 14:24 3216
Общество 2020-08-11T14:24:01+03:00
Українські Новини
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту

Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту

Александр Савич
правила въезда в страну, Зеленая зона, Ограничения на въезд, список стран
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com

Вслед за информацией о том, что Греция попала в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса, Українські новини со ссылкой на Министерство иностранных дел составили список стран, куда на сегодняшний день разрешен въезд гражданам Украины без дополнительных условий в виде тестов на COVID-19, карантинного периода и прочего. Интерактивная карта с перечнем стран "зеленой", "желтой" и "красной" зон доступна на официальном сайте МИДа.

Так, среди стран "зеленой зоны", в которые сегодня могут поехать украинские туристы без специальных условий, находятся следующие: Турция, Мексика, Болгария, Мальдивы, Северная Македония, Доминиканская Республика, Иран, Албания, Сербия, Египет (только если вы прилетаете в аэропорты губернаторств Красное Море (Хургада и Марса Аллам), Южный Синай (Шарм-Эль-Шейх) и Марса-Матрух), Ирак, Иран, Афганистан, Кения, Чад, Того, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Южная Корея.

Карта режима въезда для граждан Украины. Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.uaКарта режима въезда для граждан Украины. Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua

Ряд стран, относящихся к "зеленой зоне", впрочем, требуют при въезде наличие тестов на коронавирус, либо прохождение карантина. Среди таких стран: Великобритания, Беларусь, Ливан, Тунис.

Въезд в США украинцам разрешен только в том случае, если в течении последних 14 дней они не находились на территории любой из стран Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана и Бразилии.

При въезде в остальные страны действуют ограничения, либо запрет на въезд иностранцев.

Как сообщали Українські новини, США возобновили выдачу виз студентам из Украины.

Также туристка из Украины рассказала об отдыхе в Албании.

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