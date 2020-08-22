Минздрав уменьшил перечень стран "красной зоны", после которых нужно пройти обсервацию

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передают Українськi Новини.

Среди стран "красной зоны" - США, Испания, Румыния, Албания и Монако.

В страны "зеленой зоны" попали Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" вышли Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.

Список стран "красной зоны". Скриншот Минздрава

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.

Если человек приехал из страны "красной зоны", то ему необходимо пройти самоизоляцию или обсервацию. Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Тем временем, 14 регионов Украины перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой".

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