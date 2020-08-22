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22 августа 2020, суббота, 16:27 16 Список
Общество 2020-08-22T16:34:38+03:00
Українські Новини
Минздрав уменьшил перечень стран "красной зоны", после которых нужно пройти обсервацию

Минздрав уменьшил перечень стран "красной зоны", после которых нужно пройти обсервацию

Надежда Комендантова
Минздрав, Зонирование, Страны зеленой зоны, Страны красной зоны
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

В то время, как регионы Украины разделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красной зоне" оказались 65 государств, что на 5 меньше, чем было на 5 августа

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передают Українськi Новини.

Среди стран "красной зоны" - США, Испания, Румыния, Албания и Монако.

В страны "зеленой зоны" попали Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" вышли Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.

Список стран Список стран "красной зоны". Скриншот Минздрава

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.

Если человек приехал из страны "красной зоны", то ему необходимо пройти самоизоляцию или обсервацию. Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Тем временем, 14 регионов Украины перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой". 

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Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
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