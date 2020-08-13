Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина

Пока туристическая Греция находится в "красной зоне", Украина отнесла Австрию к странам, откуда граждане могут прилетать без тестов на коронавирус и самоизоляции. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook. "Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции", - отметил Щерба. Для того, чтобы въехать в Украину, австралийцам нужна страховка, по которой лечат лечение COVID-19. Страховка должна быть переведена на украинский язык. При этом в самой Австрии действуют другие карантинные ограничения. Украина была отнесена к списку стран "красной зоны". Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Українські новини со ссылкой на Министерство иностранных дел составили список стран, куда на сегодняшний день разрешен въезд гражданам Украины без дополнительных условий в виде тестов на COVID-19, карантинного периода. Тем временем, США возобновили выдачу виз студентам из Украины.