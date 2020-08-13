подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 08:48 1160
Общество 2020-08-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина

Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина

Кира Молчанова
Австрия, Коронавирус, Зеленая зона, Красная зона
Вена, Австрия. Фото: pixabay
Вена, Австрия. Фото: pixabay

Пока туристическая Греция находится в "красной зоне", Украина отнесла Австрию к странам, откуда граждане могут прилетать без тестов на коронавирус и самоизоляции.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции", - отметил Щерба.

Для того, чтобы въехать в Украину, австралийцам нужна страховка, по которой лечат лечение COVID-19. Страховка должна быть переведена на украинский язык.

При этом в самой Австрии действуют другие карантинные ограничения. Украина была отнесена к списку стран "красной зоны".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Українські новини со ссылкой на Министерство иностранных дел составили список стран, куда на сегодняшний день разрешен въезд гражданам Украины без дополнительных условий в виде тестов на COVID-19, карантинного периода.

Тем временем, США возобновили выдачу виз студентам из Украины.

Больше новостей о: Австрия Коронавирус Зеленая зона Красная зона

В Кабмине изменили правила карантина. Регионы с 16...
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут п...
Поехать в отпуск в Австрию не получится. Страна по...
До конца карантина осталось 19 дней. Что разрешено...
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина
Новости
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн. — Офис Президента 10:06
На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ и выпустили мину 09:49
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек 09:16
В УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне 09:04
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
До конца карантина осталось 19 дней. Что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok