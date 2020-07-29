С августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о введении новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 1 августа.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Степанов сообщил, что с 1 августа статистика относительно приезда из-за границы украинских граждан будет обновляться 1 раз в неделю (сейчас обновление статистики происходит 1 раз в 3 дня).

"Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы определяем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить, как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней (в зарубежной стране) превышает такой прирост на территории Украины, и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сообщил Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".

Также в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.