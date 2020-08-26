В "Батькивщине" опровергли информацию о подключении Тимошенко к аппарату искусственной вентиляции легких

Вслед за информацией о том, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких , поступило и опровержение этих данных. О том, что Тимошенко не подключали к аппарату ИВЛ, заявил депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что она подключена к аппарату, это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом", – сказал депутат.

Как сообщали Українські новини, 7-летний сын Зеленского переболел COVID-19.

Также с 24 августа вступили в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения введены.

Кроме того, депутат Верховной Рады Грищук и его жена заболели коронавирусом.

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