Суд над тещей кандидата в мэры Притулы перенесли на месяц из-за ее неявки

Дарницкий районный суд Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве, после того, как она не явилась на заседание 20 августа. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов. "Заседание 28 сентября",- сообщил он. Время заседания он не уточнил. Дело рассматривает судья Татьяна Щасная. Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник. Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве. Тем временем, Притула объявил о том, что баллотируется в мэры Киева.