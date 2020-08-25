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25 августа 2020, вторник, 20:18 22
Судебная власть 2020-08-25T20:19:09+03:00
Українські Новини
Суд над тещей кандидата в мэры Притулы перенесли на месяц из-за ее неявки

Суд над тещей кандидата в мэры Притулы перенесли на месяц из-за ее неявки

Надежда Комендантова
Суд, Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы, ДТП с тещей Притулы
Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook
Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook

Дарницкий районный суд Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве, после того, как она не явилась на заседание 20 августа. 

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

"Заседание 28 сентября",- сообщил он.

Время заседания он не уточнил.

Дело рассматривает судья Татьяна Щасная.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве.

Тем временем, Притула объявил о том, что баллотируется в мэры Киева.

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