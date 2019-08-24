Я не сидел за рулем этого авто: Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи

Украинский шоумен Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи.

Комментарий Притула написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ни он лично, ни его жена не оказывали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами.

"Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь", - написал Притула.

Также шоумен считает нужным донести общественности и журналистам, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И Притула не хочет, чтобы виновных искали среди людей, которые никаким образом не причастны к инциденту.

"Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не являлся свидетелем события. Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме вышеупомянутых инициатив", - добавил Притула.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы.